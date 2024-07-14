سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024.. السوق السوداء يتراجع

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 127 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.33% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 54 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 14-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 14-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 14-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024، عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.95 جنيها للشراء، و 48.05 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.25 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.95 48.05 بنك مصر 47.95 48.05 بنك الإسكندرية 48.11 48.21 البنك التجاري الدولي “cib” 47.95 48.05 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.15 48.25 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.60 جنيها للشراء، و48.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 14-7-2024

سجل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 14-7-2024، نحو 51.90 جنيها للشراء، و52.02 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 14-7-2024، إلى نحو 51.94 جنيها للشراء، و53.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.98 جنيها للشراء، و53.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 14-7-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 14-7-2024، عند نحو 61.42 جنيها للشراء، و61.57 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 14-7-2024، إلى نحو 61.83 جنيها للشراء، و63.13 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.72 جنيها للشراء، و63.02 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 14-7-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 14-7-2024، ثابتا عند نحو 12.79 جنيها للشراء، و12.81 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 14-7-2024، إلى نحو 12.74 جنيها للشراء، و13.01 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.82 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 14-7-2024

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 14-7-2024، نحو 13.06 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 14-7-2024، إلى نحو 12.97 جنيها للشراء، و13.24 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.02 جنيها للشراء، و13.29 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 14-7-2024

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 14-7-2024، ثابتا عند نحو 156.69 جنيها للشراء، و157.07 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 14-7-2024، نحو 155.89 جنيها للشراء، و159.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 155.89 جنيها للشراء، و159.15 جنيها للبيع، أمس.