سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 126 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.33% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 74 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 13-7-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 13-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 13-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024، ثابتا عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.95 جنيها للشراء، و 48.05 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.25 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.95 48.05 بنك مصر 47.95 48.05 بنك الإسكندرية 48.11 48.21 البنك التجاري الدولي “cib” 47.95 48.05 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.15 48.25 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 13-7-2024

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 51.90 جنيها للشراء، و52.02 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 51.98 جنيها للشراء، و53.07 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-7-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-7-2024، نحو 61.42 جنيها للشراء، و61.57 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 61.72 جنيها للشراء، و63.02 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 13-7-2024

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم السبت 13-7-2024، نحو 12.79 جنيها للشراء، و12.81 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 12.82 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 13-7-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 13.06 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 13.02 جنيها للشراء، و13.29 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 13-7-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 156.69 جنيها للشراء، و157.07 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2024، عند نحو 155.89 جنيها للشراء، و159.15 جنيها للبيع.