سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024.. هدوء بالسوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 124 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.33% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 84 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وزاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 11-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 11-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 11-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.03 جنيها للشراء، و48.13 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.95 جنيها للشراء، و 48.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.25 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.95 48.05 بنك مصر 47.95 48.05 بنك الإسكندرية 48.11 48.21 البنك التجاري الدولي “cib” 47.95 48.05 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.15 48.25 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و 48.90 جنيه للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 11-7-2024

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 51.90 جنيها للشراء، و52.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.95 جنيها للشراء، و52.08 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 51.86 جنيها للشراء، و52.95 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيها للشراء، و52.89 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 11-7-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 61.42 جنيها للشراء، و61.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.47 جنيها للشراء، و61.64 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 61.50 جنيها للشراء، و62.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.30 جنيها للشراء، و62.58 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 11-7-2024

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 12.79 جنيها للشراء، و12.81 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.80 جنيها للشراء، و12.83 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 12.84 جنيها للشراء، و13.11 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.79 جنيها للشراء، و13.05 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 11-7-2024

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 13.06 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.08 جنيها للشراء، و13.11 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما سجل متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 11-7-2024، نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.32 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.31 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 11-7-2024

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 156.69 جنيها للشراء، و157.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.94 جنيها للشراء، و157.32 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 157.21 جنيها للشراء، و160.49 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.39 جنيها للشراء، و159.65 جنيها للبيع، أمس.