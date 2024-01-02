استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية، بينما تراجع سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، 50 قرشا.

واستقر متوسط أسعار معظم العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية في السوق الموازية “السوداء”، وارتفاع سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء، ليظل في مستو قياسي يدور حوله منذ أكثر من شهر.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء بمصر، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاق الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي لاتفاقهم حول قرض صندوق النقد الجديد، الذي تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 2-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.. تراجع في السوق السوداء

وهذه هي أسعار معظم العملات العربية، والأجنبية الرئيسية في مصر، في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-1- 2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة المصرية، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

فيما سجل أعلى سعر لشراء الدولار، بمصرف أبو ظبي الإسلامي، في تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024، عند نحو 30.90 جنيها،

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-1-2024

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.. تراجع في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، خلال تعاملات في السوق الموازية “السوداء”، 50 قرشا، مع توقعات بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.30 جنيها للشراء، و52.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.80 جنيها للشراء، و52.80 جنيها للبيع، أمس.

وتداول الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق الموازية “السوداء”، جريمة وفقا لقانون العقوبات المصري، الذي حدد عقوبة قاسية لمن يرتكبها، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

تسلسل زمني لقفزات سعر الدولار في 9 سنوات

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 25 مرة في 9 سنوات الماضية، منهم 12 مرة تعتبر قفزات، حسب بيانات البنك المركزي المصري، من 7.17 جنيهات للدولار في يناير 2015، حتى بات مستقرا عند نحو 30.94 جنيها، منذ 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

أذون خزانة بـ 850 مليون دولار

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.. تراجع في السوق السوداء

قام البنك المركزي المصري، الأحد، بتسوية عطاء للحكومة المصرية لبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 850 مليون دولار لأجل عام بعائد متوسطه 5.149%.

وطرحت الحكومة المصرية، في بداية الشهر الماضي، أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 990 مليون دولار.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عند نحو 34.03 جنيها للشراء، و34.15 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 57.71 جنيها للشراء، و58.81 جنيها للبيع، مقابل نحو 57.18 جنيها للشراء، و58.29 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، عند نحو 39.26 جنيها للشراء، و39.39 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 66.57 جنيها للشراء، و67.83 جنيها للبيع، مقابل نحو 65.97 جنيها للشراء، و66.73 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.. تراجع في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 13.97 جنيها للشراء، و14.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.83 جنيها للشراء، و14.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، إلى نحو 14.24 جنيها للشراء، و14.51 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.11 جنيها للشراء، و14.38 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، ثابتا عند نحو 100.36 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، إلى نحو 170.16 جنيها للشراء، و173.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 168.53 جنيها للشراء، و171.78 جنيها للبيع، أمس.