سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 122 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.07% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط أغلب أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما انخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

“طلعت مصطفى” تستثمر 21 مليار دولار في الساحل الشمالي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إن مجموعة طلعت مصطفى، تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي لمصر.

وتوقع، أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ الاثنين الماضي.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 9-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 47.88 جنيها للشراء، و47.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.87 جنيها للشراء، و 47.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.50 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.87 47.97 بنك مصر 47.87 47.97 بنك الإسكندرية 47.87 47.97 البنك التجاري الدولي “cib” 47.87 47.97 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.95 48.50 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 51.85 جنيها للشراء، و51.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيها للشراء، و52.04 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9-7-2024، عند نحو 52.04 جنيها للشراء، و53.13 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 61.40 جنيها للشراء، و61.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.36 جنيها للشراء، و61.50 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 61.62 جنيها للشراء، و62.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.51 جنيها للشراء، و62.79 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 12.76 جنيها للشراء، و12.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.77 جنيها للشراء، و12.80 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 12.85 جنيها للشراء، و13.11 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.81 جنيها للشراء، و13.08 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 13.03 جنيها للشراء، و13.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما سجل متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9-7-2024، نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.35 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024

وانخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 156.45 جنيها للشراء، و156.82 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.46 جنيها للشراء، و156.83 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 157.65 جنيها للشراء، و160.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.36 جنيها للشراء، و160.64 جنيها للبيع، أمس.