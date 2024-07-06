سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 119 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك في مصر.

وبات متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.33% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، زيادة عن السعر الرسمي، بنحو 64 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 6-7-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

“طلعت مصطفى” تستثمر 21 مليار دولار في الساحل الشمالي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مجموعة طلعت مصطفى، تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي لمصر.

وتوقع، أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ الاثنين الماضي.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 6-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 6-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 6-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.94 جنيها للشراء، و 48.04 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024، لأعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.23 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.94 48.04 بنك مصر 47.94 48.04 بنك الإسكندرية 47.94 48.04 البنك التجاري الدولي “cib” 47.94 48.04 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.13 48.23 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.70 جنيها للشراء، و48.70 جنيها للبيع,

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 6-7-2024

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 51.79 جنيها للشراء، و51.91 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 51.57 جنيها للشراء، و52.65 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.46 جنيها للشراء، و52.53 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 6-7-2024

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 6-7-2024، نحو 61.17 جنيها للشراء، و61.31 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 60.89 جنيها للشراء، و62.16 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 6-7-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم السبت 6-7-2024، ثابتا عند نحو 12.78 جنيها للشراء، و12.81 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 12.75 جنيها للشراء، و13.02 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 6-7-2024

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 6-7-2024، ثابتا عند نحو 13.05 جنيها للشراء، و13.08 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 12.99 جنيها للشراء، و13.27 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 6-7-2024

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 6-7-2024، نحو 156.61 جنيها للشراء، و156.99 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 156.46 جنيها للشراء، و159.74 جنيها للبيع.