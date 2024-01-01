ظل متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، ثابتا في البنوك المصرية، بينما ارتفع سعر الدولار، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، بنحو 40 قرشا.

وتباين متوسط أسعار معظم العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات البنوك، اليوم الاثنين، بينما ارتفع متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية، في السوق الموازية “السوداء”، مع ترقب المتعاملين في السوق السوداء لصدور قرار تعويم الجنيه المصري، واستقرار سعر جرام الذهب في مصر حول مستويات قياسية منذ نحو شهر.

سعر الدولار يقفز 12 مرة في 9 سنوات

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024.. ارتفاع في السوق السوداء

قفز سعر الدولار رسميا، 12 مرة خلال الـ 9 سنوات الماضية، مقابل الجنيه المصري، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حتى أستقر رسميا إلى نحو 30.94 جنيها، منذ 9 مارس الماضي.

وبدأ تعويم الجنيه المصري، في عام 2015 بالتدريج، من من 7.17 جنيهات للدولار بنسبة ارتفاع 331.5%.

وترتفع نسبة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى نسبة 639%، عند مقارنة سعر الدولار الحالي في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، بسعر الدولار الرسمي، في يناير 2015، حيث يبلغ حاليا 52.8 جنيها، اليوم الاثنين 1-1-2024.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024

ويقدم هذا التقرير أسعار معظم العملات العربية، والأجنبية الرئيسية في مصر، في البنوك المصرية، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الاثنين 1-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم الاثنين 1 يناير، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الاثنين 1-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري.

فيما بلغ أعلى سعر لشراء الدولار، اليوم الاثنين 1-1-2024، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها،

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين بعدد من البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024.. ارتفاع في السوق السوداء

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الاثنين 1-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين 1-1- 2024، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، مع توقع المتعاملين بالسوق صدور قرار تعويم الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.80 جنيها للشراء، و52.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.40 جنيها للشراء، و52.40 جنيها للبيع، أمس.

والتعامل في بيع، وشراء العملات الأجنبية، في السوق الموازية “السوداء”، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، وغرامة بالملايين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

مصر تبيع أذون خزانة بـ 850 مليون دولار

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024.. ارتفاع في السوق السوداء

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، قيام الحكومة المصرية ببيع أذون خزانة دولارية بقيمة 850 مليون دولار لأجل عام في عطاء بعائد متوسطه 5.149%.

وكانت الحكومة المصرية، قد طرحت في بداية الشهر الماضي، أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 990 مليون دولار.

ويعتمد البنك المركزي المصري على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كإحدى أدوات توفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الحكومة المصرية.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 34.03 جنيها للشراء، و34.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 34.27 جنيها للشراء، و34.38 جنيها للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين 1-1-2024، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 57.18 جنيها للشراء، و58.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 56.74 جنيها للشراء، و57.85 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين 1-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 39.26 جنيها للشراء، و39.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.37 جنيها للشراء، و39.52 جنيها للبيع، أمس.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الاثنين، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 65.97 جنيها للشراء، و66.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 65.46 جنيها للشراء، و67.24 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024.. ارتفاع في السوق السوداء

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 1-1-2024، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 13.83 جنيها للشراء، و14.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.73 جنيها للشراء، و13.99 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الاثنين 1-1-2024، إلى نحو 14.11 جنيها للشراء، و14.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 14 جنيها للشراء، و14.27 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، إلى نحو 100.36 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.39 جنيه للشراء، و100.74 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الاثنين 1-1-2024، إلى نحو 168.53 جنيها للشراء، و171.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 167.77 جنيها للشراء، و170.48 جنيها للبيع، أمس.