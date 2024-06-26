سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024.. السوق السوداء تواصل الارتفاع

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 109 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.53% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 67 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وزاد متوسط أغلب أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ارتفع متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

فيما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 26-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 48.33 جنيها للشراء، و48.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.27 جنيها للشراء، و48.37 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.35 جنيها للشراء، و48.45 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.33 جنيها للشراء، و 48.43 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.50 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.33 48.43 بنك مصر 48.33 48.43 بنك الإسكندرية 48.33 48.43 البنك التجاري الدولي “cib” 48.33 48.43 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.40 48.50 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48.90 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 51.76 جنيها للشراء، و51.89 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.79 جنيها للشراء، و51.91 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 51.55 جنيها للشراء، و52.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.40 جنيها للشراء، و52.47 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 61.28 جنيها للشراء، و61.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.11 جنيها للشراء، و61.26 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 61.02 جنيها للشراء، و62.28 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.78 جنيها للشراء، و62.05 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

وزاد متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 12.88 جنيها للشراء، و12.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.86 جنيها للشراء، و12.89 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 12.83 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.84 جنيها للشراء، و13.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 13.16 جنيها للشراء، و13.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.14 جنيها للشراء، و13.17 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 13.10 جنيها للشراء، و13.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.05 جنيها للشراء، و13.32 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 157.62 جنيها للشراء، و157.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.36 جنيها للشراء، و157.73 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 156.81 جنيها للشراء، و160.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.20 جنيها للشراء، و159.47 جنيها للبيع، أمس.