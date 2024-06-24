سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024.. السوق السوداء تستقر

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6- 2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 108 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.75% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ومتوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، يزيد عن السعر الرسمي، بنحو 21 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما تباين متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 9.8% في 5 أشهر

كشفت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية السلعية، ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 16.55 مليار دولار.

ومن أبرز العناصر التي ساهمت في نمو الصادرات المصرية، الحمضيات الطازجة، والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، والزيوت البترولية المصنعة بقيمة 186 مليون دولار، حسب بيانات رسمية صادرة الأربعاء الماضى.

وبلغت قيمة المحاصيل الزراعية في الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من 2024، نحو 2.26 مليار دولار، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتهدف مصر ، في تحقيق الوصول بقيمة صادرات سلعية، إلى 100 مليار دولار سنويا.

وفي مايو الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023.

وتصدرت السعودية الدول العربية في الاستيراد من مصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر لها، نحو 2.7 مليار دولار خلال العام، بحسب البيان الصادر الشهر الماضي.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 24-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 24-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 48.09 جنيها للشراء، و48.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.15 جنيها للشراء، و48.25 جنيها للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و 48.20 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.48 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.10 48.20 بنك مصر 48.10 48.20 بنك الإسكندرية 48.10 48.20 البنك التجاري الدولي “cib” 48.10 48.20 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.38 48.48 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 24-6-2024، ثابتا عند نحو 51.42 جنيها للشراء، و51.55 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 50.73 جنيها للشراء، و51.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.71 جنيها للشراء، و51.78 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 60.82 جنيها للشراء، و60.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.87 جنيها للشراء، و61.01 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 59.96 جنيها للشراء، و61.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.94 جنيها للشراء، و61.21 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 12.82 جنيها للشراء، و12.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.70 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 24-6-2024، نحو 12.66 جنيها للشراء، و12.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.66 جنيها للشراء، و12.92 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 13.09 جنيها للشراء، و13.12 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.97 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ظل متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 24-6-2024، عند نحو 12.91 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 156.69 جنيها للشراء، و157.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 155.48 جنيها للشراء، و155.86 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 155.08 جنيها للشراء، و158.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 155.03 جنيها للشراء، و158.30 جنيها للبيع، أمس.