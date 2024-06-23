سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024.. هدوء بالسوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 107 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.36% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ومتوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، يزيد عن السعر الرسمي، بنحو 64 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما تباين متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وتباين متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 9.8% في 5 أشهر

كشفت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية السلعية، ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 16.55 مليار دولار.

ومن أبرز العناصر التي ساهمت في نمو الصادرات المصرية، الحمضيات الطازجة، والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، والزيوت البترولية المصنعة بقيمة 186 مليون دولار، حسب بيانات رسمية صادرة الأربعاء الماضى.

وبلغت قيمة المحاصيل الزراعية في الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من 2024، نحو 2.26 مليار دولار، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتهدف مصر ، في تحقيق الوصول بقيمة صادرات سلعية، إلى 100 مليار دولار سنويا.

وفي مايو الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023.

وتصدرت السعودية الدول العربية في الاستيراد من مصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر لها، نحو 2.7 مليار دولار خلال العام، بحسب البيان الصادر الشهر الماضي.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 23-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 23-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 23-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024، عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.66 جنيها للشراء، و 47.76 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.85 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.66 47.76 بنك مصر 47.66 47.76 بنك الإسكندرية 47.66 47.76 البنك التجاري الدولي “cib” 47.66 47.76 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.75 47.85 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 23-6-2024

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 23-6-2024، عند نحو 51.42 جنيها للشراء، و51.55 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 23-6-2024، إلى نحو 50.71 جنيها للشراء، و51.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.77 جنيها للشراء، و51.84 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 23-6-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 23-6-2024، عند نحو 60.87 جنيها للشراء، و61.01 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 23-6-2024، إلى نحو 59.94 جنيها للشراء، و61.21 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.06 جنيها للشراء، و61.32 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 23-6-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 23-6-2024، ثابتا عند نحو 12.70 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 23-6-2024، إلى نحو 12.66 جنيها للشراء، و12.92 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.64 جنيها للشراء، و12.91 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 23-6-2024

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 23-6-2024، ثابتا عند نحو 12.97 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 23-6-2024، عند نحو 12.91 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 23-6-2024

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 23-6-2024، ثابتا عند نحو 155.48 جنيها للشراء، و155.86 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 23-6-2024، إلى نحو 155.03 جنيها للشراء، و158.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 154.41 جنيها للشراء، و157.66 جنيها للبيع، أمس.