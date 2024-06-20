سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024.. السوق السوداء تقفز جنيها

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 104 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.36% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 124 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وزاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “غولدمان ساكس”، و”مورغان ستانلي”، و”سيتي بنك”.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 20-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 20-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 20-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024، ثابتا عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.66 جنيها للشراء، و 47.76 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.85 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.66 47.76 بنك مصر 47.66 47.76 بنك الإسكندرية 47.66 47.76 البنك التجاري الدولي “cib” 47.66 47.76 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.75 47.85 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 95 قرشا وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 20-6-2024

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 20-6-2024، ثابتا عند نحو 51.42 جنيها للشراء، و51.55 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 20-6-2024، إلى نحو 51.52 جنيها للشراء، و52.59 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.38 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 20-6-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 20-6-2024، ثابتا عند نحو 60.87 جنيها للشراء، و61.01 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 20-6-2024، إلى نحو 61.09 جنيها للشراء، و62.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.68 جنيها للشراء، و60.95 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 20-6-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 20-6-2024، عند نحو 12.70 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 20-6-2024، إلى نحو 12.84 جنيها للشراء، و13.11 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.82 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 20-6-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 20-6-2024، عند نحو 12.97 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 20-6-2024، إلى نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.81 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 20-6-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 20-6-2024، عند نحو 155.48 جنيها للشراء، و155.86 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 20-6-2024، إلى نحو 157.29 جنيها للشراء، و160.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.82 جنيها للشراء، و157.09 جنيها للبيع، أمس.