سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024.. هدوء بالسوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6- 2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، كما استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 102 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.36% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

والفارق بين متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، والسعر الرسمي، وصل إلى نحو 29 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما استقر متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

واستقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “غولدمان ساكس”، و”مورغان ستانلي”، و”سيتي بنك”.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024، ثابتا عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.66 جنيها للشراء، و 47.76 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.85 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.66 47.76 بنك مصر 47.66 47.76 بنك الإسكندرية 47.66 47.76 البنك التجاري الدولي “cib” 47.66 47.76 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.75 47.85 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 18-6-2024، نحو 51.42 جنيها للشراء، و51.55 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-6-2024، عند نحو 50.38 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024، نحو 60.87 جنيها للشراء، و61.01 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-6-2024، عند نحو 59.68 جنيها للشراء، و60.95 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 18-6-2024، عند نحو 12.70 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-6-2024، عند نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.82 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 18-6-2024، عند نحو 12.97 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-6-2024، نحو 12.81 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 18-6-2024، عند نحو 155.48 جنيها للشراء، و155.86 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-6-2024، عند نحو 153.82 جنيها للشراء، و157.09 جنيها للبيع.