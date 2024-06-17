سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 101 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.36% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 29 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ظل متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء.

وسجل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024، نفس أسعار الأمس، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 17-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 17-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024، عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.66 جنيها للشراء، و 47.76 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.85 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.66 47.76 بنك مصر 47.66 47.76 بنك الإسكندرية 47.66 47.76 البنك التجاري الدولي “cib” 47.66 47.76 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.75 47.85 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 17-6-2024، عند نحو 51.42 جنيها للشراء، و51.55 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 17-6-2024، نحو 50.38 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024، ثابتا عند نحو 60.87 جنيها للشراء، و61.01 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 17-6-2024، عند نحو 59.68 جنيها للشراء، و60.95 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 17-6-2024، ثابتا عند نحو 12.70 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 17-6-2024، عند نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.82 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 17-6-2024، نحو 12.97 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 17-6-2024، عند نحو 12.81 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 17-6-2024، ثابتا عند نحو 155.48 جنيها للشراء، و155.86 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 17-6-2024، عند نحو 153.82 جنيها للشراء، و157.09 جنيها للبيع.