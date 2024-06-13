سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024.. السوق السوداء تصعد

صعد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 97 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.33% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 30 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما زاد متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما زاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 13-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 13-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 47.65 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع.

وصعد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.64 جنيها للشراء، و 47.74 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.79 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.64 47.74 بنك مصر 47.64 47.74 بنك الإسكندرية 47.65 47.75 البنك التجاري الدولي “cib” 47.64 47.74 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.69 47.79 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024، في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.95 جنيها للشراء، و47.95 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 13-6-2024

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 51.28 جنيها للشراء، و51.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.95 جنيها للشراء، و51.08 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 51.03 جنيها للشراء، و52.12 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.38 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 13-6-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 60.79 جنيها للشراء، و60.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.50 جنيها للشراء، و60.65 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 60.46 جنيها للشراء، و61.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.79 جنيها للشراء، و61.06 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 13-6-2024

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 12.70 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.67 جنيها للشراء، و12.69 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 12.67 جنيها للشراء، و12.94 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.54 جنيها للشراء، و12.81 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 13-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 12.97 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.93 جنيها للشراء، و 12.96 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 12.81 جنيها للشراء، و13.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.79 جنيها للشراء، و13.06 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 13-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 155.40 جنيها للشراء، و155.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 154.85 جنيها للشراء، و155.22 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 153.60 جنيها للشراء، و156.87 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.10 جنيها للشراء، و156.36 جنيها للبيع، أمس.