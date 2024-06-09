سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار ثابتا في مصر اليوم الأحد 9-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 93 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.72% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 34 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما تباين متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

فيما انخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 9-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 9-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 9-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024، ثابتا عند نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.48 جنيها للشراء، و 47.58 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.80 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.48 47.58 بنك مصر 47.54 47.64 بنك الإسكندرية 47.48 47.58 البنك التجاري الدولي “cib” 47.48 47.58 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.70 47.80 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، مقابل 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 9-6-2024

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 9-6-2024، عند نحو 51.58 جنيها للشراء، و51.71 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 9-6-2024، إلى نحو 50.68 جنيها للشراء، و51.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.90 جنيها للشراء، و51.99 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 9-6-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 9-6-2024، عند نحو 60.64 جنيها للشراء، و60.78 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 9-6-2024، إلى نحو 59.68 جنيها للشراء، و60.95 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.79 جنيها للشراء، و61.06 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 9-6-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 9-6-2024، ثابتا عند نحو 12.65 جنيها للشراء، و12.68 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 9-6-2024، إلى نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 9-6-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 9-6-2024، عند نحو 12.92 جنيها للشراء، و12.95 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 9-6-2024، إلى نحو 12.77 جنيها للشراء، و 13.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.75 جنيها للشراء، و 13.02 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 9-6-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 9-6-2024، عند نحو 154.88 جنيها للشراء، و155.26 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 9-6-2024، إلى نحو 153.25 جنيها للشراء، و156.52 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.52 جنيها للشراء، و155.78 جنيها للبيع، أمس.