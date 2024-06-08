سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار ثابتا في مصر اليوم السبت 8-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 92 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.72% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 24 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ظل متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء.

بينما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 8-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 8-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 8-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.48 جنيها للشراء، و 47.58 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.80 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.48 47.58 بنك مصر 47.54 47.64 بنك الإسكندرية 47.48 47.58 البنك التجاري الدولي “cib” 47.48 47.58 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.70 47.80 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 8-6-2024

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 8-6-2024، ثابتا عند نحو 51.58 جنيها للشراء، و51.71 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 50.90 جنيها للشراء، و51.99 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 8-6-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 8-6-2024، نحو 60.64 جنيها للشراء، و60.78 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 59.79 جنيها للشراء، و61.06 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 8-6-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 12.65 جنيها للشراء، و12.68 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 8-6-2024

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 8-6-2024، نحو 12.92 جنيها للشراء، و12.95 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 12.75 جنيها للشراء، و 13.02 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 8-6-2024

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 8-6-2024، ثابتا عند نحو 154.88 جنيها للشراء، و155.26 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 152.52 جنيها للشراء، و155.78 جنيها للبيع.