سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 91 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.72% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 24 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

فيما انخفض متوسط متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ارتفاع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية مايو 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.126 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي، إلى استلام الحكومة المصرية، لشريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق استثماري مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.

وقد سمح هذا الاستثمار للحكومة المصرية، بتفعيل تخفيض قيمة العملة، مما فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما.

نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المساعدات المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها لتصل إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أعقاب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الجمعة 7-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 7-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.57 جنيها للشراء، و47.67 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.48 جنيها للشراء، و 47.58 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.80 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.48 47.58 بنك مصر 47.54 47.64 بنك الإسكندرية 47.48 47.58 البنك التجاري الدولي “cib” 47.48 47.58 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.70 47.80 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.60 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 51.58 جنيها للشراء، و51.71 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.67 جنيها للشراء، و51.80 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 50.90 جنيها للشراء، و51.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.66 جنيها للشراء، و51.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 60.64 جنيها للشراء، و60.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.75 جنيها للشراء، و60.89 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 59.79 جنيها للشراء، و61.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.53 جنيها للشراء، و60.81 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 12.65 جنيها للشراء، و12.68 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.68 جنيها للشراء، و12.71 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.45 جنيها للشراء، و12.71 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 12.92 جنيها للشراء، و12.95 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.95 جنيها للشراء، و12.98 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 12.75 جنيها للشراء، و 13.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.69 جنيها للشراء، و 12.96 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 154.88 جنيها للشراء، و155.26 جنيها للبيع، مقابل نحو 155.23 جنيها للشراء، و155.61 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 152.52 جنيها للشراء، و155.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.14 جنيها للشراء، و155.40 جنيها للبيع، أمس.