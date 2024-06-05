سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 89 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.69% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 12 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما ارتفع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ارتفاع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية مايو 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.126 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي، إلى استلام الحكومة المصرية، لشريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق استثماري مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.

وقد سمح هذا الاستثمار للحكومة المصرية، بتفعيل تخفيض قيمة العملة، مما فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما.

نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المساعدات المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها لتصل إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أعقاب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

وأدى ذلك إلى تدفق استثمارات المحافظ، وتحويلات العاملين في الخارج، مما عزز من استقرار الاقتصاد.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 5-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 5-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 47.38 جنيها للشراء، و47.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.09 جنيها للشراء، و47.19 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.40 جنيها للشراء، و47.50 جنيها للبيع.

وصعد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.37 جنيها للشراء، و 47.47 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.55 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.37 47.47 بنك مصر 47.34 47.44 بنك الإسكندرية 47.37 47.47 البنك التجاري الدولي “cib” 47.37 47.47 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.45 47.55 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.60 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 51.47 جنيها للشراء، و51.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.04 جنيها للشراء، و51.18 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 50.65 جنيها للشراء، و51.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.58 جنيها للشراء، و51.66 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 60.47 جنيها للشراء، و60.61 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.94 جنيها للشراء، و60.08 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 59.48 جنيها للشراء، و60.76 جنيها للبيع، نحو 59.38 جنيها للشراء، و60.65 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 12.63 جنيها للشراء، و12.66 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.58 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 5-6-2024، نحو 12.46 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.46 جنيها للشراء، و12.72 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 12.90 جنيها للشراء، و12.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.82 جنيها للشراء، و12.85 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 5-6-2024، عند نحو 12.69 جنيها للشراء، و 12.96 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 154.65 جنيها للشراء، و155.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.41 جنيها للشراء، و153.99 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 151.53 جنيها للشراء، و154.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.17 جنيها للشراء، و155.44 جنيها للبيع، أمس.