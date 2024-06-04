سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024.. السوق السوداء تنكمش

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 88 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 52.52% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 41 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وانخفض متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما تراجع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

استقالة الحكومة المصرية وتشكيل حكومة جديدة

تقدمت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، باستقالتها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية المصرية، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة.

وأكد البيان، الذي نشره الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرئيس المصري، طلب من الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي القدرات المتميزة، والخبرات، والكفاءات.

وتضمنت تكليفات الرئيس المصري، حسب البيان، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ما يلي:

1 ـ مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

2 ـ التركيز على زيادة، وجذب الاستثمارات المحلية، والخارجية.

3 ـ تشجيع نمو القطاع الخاص.

4 ـ الحد من ارتفاع الأسعار، والتضخم، وضبط الأسواق.

5 ـ تطوير الأداء الاقتصادي، في جميع القطاعات.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 4-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 47.09 جنيها للشراء، و47.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.28 جنيها للشراء، و47.38 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.15 جنيها للشراء، و47.25 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.10 جنيها للشراء، و 47.20 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.47 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.10 47.20 بنك مصر 47.10 47.20 بنك الإسكندرية 47.10 47.20 البنك التجاري الدولي “cib” 47.10 47.20 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.37 47.47 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.60 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.70 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 51.04 جنيها للشراء، و51.18 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.25 جنيها للشراء، و51.38 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 50.58 جنيها للشراء، و51.66 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.67 جنيها للشراء، و51.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 59.94 جنيها للشراء، و60.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.23 جنيها للشراء، و60.39 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 59.38 جنيها للشراء، و60.65 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.48 جنيها للشراء، و60.76 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وهبط متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.60 جنيها للشراء، و12.63 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 12.46 جنيها للشراء، و12.72 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.47 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 12.82 جنيها للشراء، و12.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما هبط متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 12.69 جنيها للشراء، و 12.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.71 جنيها للشراء، و 12.98 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وانخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 153.41 جنيها للشراء، و153.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 154.04 جنيها للشراء، و154.42 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 152.17 جنيها للشراء، و155.44 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.70 جنيها للشراء، و155.97 جنيها للبيع، أمس.