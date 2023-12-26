استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في البنوك المصرية، بينما ارتفع خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، جنيها واحدا، مع ترقب السوق لقرار تعويم الجنيه المصري.

فيما تباين متوسط أسعار أغلب العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات البنوك، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع متوسط أسعار هذه العملات في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تثبيت الفائدة وشرط تعويم الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وفي آخر اجتماعات البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، على الإقراض، والودائع، عند نحو 20.26%، و19.26% على التوالي.

وفي العقود الآجلة لمدة عام، يتداول المستثمرون الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، بسعر يتراوح بين 49، و 50 جنيها، مقابل نحو 30.95 جنيها السعر الرسمي حاليا، خلال تعاملات سوق المشتقات المالية الدولية.

والحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، حسب وكالة بلومبرغ، يقتربان من الوصول لاتفاق حول برنامج إصلاح اقتصادي، وقرض جديد تمثل قيمته ضعف القرض الحالي المجمد، أي لنحو 6 مليارات دولار.

ويرى الخبراء، أن الوصول لاتفاق جديد بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، هو شرط استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعويم الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وفيما يلي أسعار العملات العربية، والأجنبية في مصر، في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و 30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

فيما كان أعلى سعرا لشراء الدولار، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بـ 30.90 جنيها.

وفيما يلي جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، جنيها واحدا، مع ترقب المتعاملين لقرار تعويم الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52 جنيها للشراء، و 53 جنيها للبيع، مقابل نحو 51 جنيها للشراء، و 52 جنيها للبيع.

وتداول العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي الرسمي، جريمة في مصر، وفقا للقانون، ومن يضبط بارتكابها يعاقب بالسجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين،

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حسب موقع البنك المركزي المصري، قرشا واحدا إلى نحو 33.96 جنيها للشراء، و 34.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.95 جنيها للشراء، و 34.07 جنيها للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 57.24 جنيها للشراء، و 58.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 56.17 جنيها للشراء، و 57.27 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو 39.15 جنيها للشراء، و 39.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.16 جنيها للشراء، و 39.29 جنيها للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 65.96 جنيها للشراء، و 67.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 64.76 جنيها للشراء، و 66.03 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و 8.24 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 13.87 جنيها للشراء، و 14.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.62 جنيها للشراء، و 13.88 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و 8.42 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء ، إلى نحو 14.16 جنيها للشراء، و 14.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.89 جنيها للشراء، و 14.16 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إلى نحو 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.35 جنيه للشراء، و 100.70 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 168.89 جنيها للشراء، و 172.13 جنيها للبيع، مقابل نحو 165.80 جنيها للشراء، و 169.05 جنيها للبيع.