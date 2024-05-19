سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، ارتفاعا طفيفا، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 72 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 51.74% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 90 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19-5-2024، ثابتا، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 19-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 19-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 19-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024، ثابتا عند نحو 46.85 جنيها للشراء، و46.95 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.90 جنيها للشراء، و 47 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 46.86 جنيها للشراء، و 46.96 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.10 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 46.86 46.96 بنك مصر 46.86 46.96 بنك الإسكندرية 46.86 46.96 البنك التجاري الدولي “cib” 46.86 46.96 مصرف أبوظبي الإسلامي 47 47.10 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.85 جنيها للشراء، و47.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 19-5-2024

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 19-5-2024، ثابتا عند نحو 50.89 جنيها للشراء، و51.02 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 19-5-2024، إلى نحو 50.97 جنيها للشراء، و52.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.81 جنيها للشراء، و51.89 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 19-5-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 19-5-2024، ثابتا عند نحو 59.29 جنيها للشراء، و59.43 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 19-5-2024، إلى نحو 59.52 جنيها للشراء، و60.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.20 جنيها للشراء، و60.46 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 19-5-2024

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 19-5-2024، نحو 12.49 جنيها للشراء، و12.52 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 19-5-2024، إلى نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.49 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 19-5-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 19-5-2024، عند نحو 12.75 جنيها للشراء، و12.78 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 19-5-2024، إلى نحو 12.76 جنيها للشراء، و13.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.73 جنيها للشراء، و13 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 19-5-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 19-5-2024، عند نحو 152.55 جنيها للشراء، و152.91 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 19-5-2024، إلى نحو 152.68 جنيها للشراء، و155.94 جنيها للبيع، مقابل 152.42 جنيها للشراء، و155.68 جنيها للبيع، أمس.