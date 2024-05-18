سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 71 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 51.74% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 80 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 18-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 18-5-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-5-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأحد، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 18-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 18-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 18-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 46.85 جنيها للشراء، و46.95 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.90 جنيها للشراء، و 47 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 46.86 جنيها للشراء، و 46.96 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.10 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 46.86 46.96 بنك مصر 46.86 46.96 بنك الإسكندرية 46.86 46.96 البنك التجاري الدولي “cib” 46.86 46.96 مصرف أبوظبي الإسلامي 47 47.10 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 18-5-2024

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 50.89 جنيها للشراء، و51.02 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 50.81 جنيها للشراء، و51.89 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 18-5-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 59.29 جنيها للشراء، و59.43 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 59.20 جنيها للشراء، و60.46 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 18-5-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 12.49 جنيها للشراء، و12.52 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 12.49 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 18-5-2024

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 18-5-2024، نحو 12.75 جنيها للشراء، و12.78 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 12.73 جنيها للشراء، و13 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 18-5-2024

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 18-5-2024 ثابتا عند نحو 152.55 جنيها للشراء، و152.91 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 18-5-2024، عند نحو 152.42 جنيها للشراء، و155.68 جنيها للبيع.