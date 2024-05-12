سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 65 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.17% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 101 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار أغلب العملات اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-5-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري، في 6 مارس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة، بهدف كبح جماح التضخم، كما أبرم اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بحجم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد الدولي، في نفس اليوم أيضًا، على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد خفض قيمة الجنيه المصري، وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 12-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 12-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 12-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024، ثابتا عند نحو 47.29 جنيها للشراء، و47.39 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.35 جنيها للشراء، و47.45 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.30 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.70 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.30 47.40 بنك مصر 47.30 47.40 بنك الإسكندرية 47.30 47.40 البنك التجاري الدولي “cib” 47.30 47.40 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.60 47.70 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.40 جنيها للشراء، و 48.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 12-5-2024

ظل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 12-5-2024، ثابتا عند نحو 51.74 جنيها للشراء، و51.87 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 12-5-2024، إلى نحو 51.07 جنيها للشراء، و52.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.65 جنيها للشراء، و51.73 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 12-5-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 12-5-2024، نحو 58.93 جنيها للشراء، و59.07 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 12-5-2024، إلى نحو 59.36 جنيها للشراء، و60.61 جنيها للبيع، مقابل نحو 58.80 جنيها للشراء، و60.06 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 12-5-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 12-5-2024، ثابتاعند نحو 12.61 جنيها للشراء، و12.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 12-5-2024، إلى نحو 12.66 جنيها للشراء، و12.92 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.58 جنيها للشراء، و12.84 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 12-5-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 12-5-2024، عند نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 12-5-2024، إلى نحو 12.91 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.80 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 12-5-2024

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 12-5-2024، نحو 153.65 جنيها للشراء، و154.03 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 12-5-2024، إلى نحو 154.33 جنيها للشراء، و157.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.03 جنيها للشراء، و156.29 جنيها للبيع، أمس.