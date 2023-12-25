استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، في البنوك العاملة في مصر، كما استقر خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، وسط تعاملات محدودة مع ترقب السوق لقرار تعويم الجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار أغلب العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات البنوك اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، بينما استقر متوسط أسعار هذه العملات في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تعويم الجنيه المصري وسعر الفائدة

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

وثبت البنك المركزي المصري، في اجتماعه الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية، على الإقراض، والودائع، بنسبة 20.25%، و19.25% على التوالي.

ويتداول المستثمرون الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، في سوق المشتقات المالية الدولية، في العقود الآجلة لمدة عام، بسعر يتراوح بين 49، و50 جنيها، مقابل بنحو 30.95 جنيها السعر الرسمي حاليا.

وتقترب الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، من الوصول لاتفاق حول برنامج إصلاح اقتصادي، وقرض جديد تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، تمثل ضعف قيمة القرض الحالي المجمد، حسب وكالة بلومبرغ، وهذا هو الشرط لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات مثل رفع أسعار الفائدة، وتعويم الجنيه المصري.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

وهذه أسعار العملات العربية، والأجنبية في مصر، في البنوك العاملة في مصر، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، ثابتا حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة في مصر، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري.

وسجل أعلى سعرا لشراء الدولار، في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، ، بـ 30.90 جنيها.

وفيما يلي جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

دار متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، حول نفس مستويات أسعار الأحد، مع ترقب المتعاملين لقرار تعويم الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 51 جنيها للشراء، و52 جنيها للبيع.

والاتجار في العملات الأجنبية، وتداولها خارج السوق المصرفي الرسمي، مجرم وفقا لقانون العقوبات المصري، الذي يعاقب مرتكبها، بعقوبة تتضمن مصادرة المبالغ المضبوطة، والسجن المشدد، بالإضافة لغرامة بالملايين،

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 33.95 جنيها للشراء، و34.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.85 جنيها للشراء، و33.97 جنيها للبيع، أمس.

بينما استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، عند نحو 56.17 جنيها للشراء، و57.27 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إلى نحو 39.16 جنيها للشراء، و39.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.04 جنيها للشراء، و39.18 جنيها للبيع، أمس.

بينما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الاثنين، عند نحو 64.76 جنيها للشراء، و66.03 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع.

كما استمر متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الاثنين، ثابتا عند نحو 13.62 جنيها للشراء، و13.88 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الاثنين، ثابتا عند نحو 13.89 جنيها للشراء، و14.16 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، إلى نحو 100.35 جنيه للشراء، و100.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.32 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الاثنين، ثابتا عند نحو 165.80 جنيها للشراء، و 169.05 جنيها للبيع.