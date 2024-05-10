سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 63 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.17% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 61 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار أغلب العملات اليوم الجمعة 10-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري، في 6 مارس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة، بهدف كبح جماح التضخم، كما أبرم اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بحجم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد الدولي، في نفس اليوم أيضًا، على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد خفض قيمة الجنيه المصري، وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الجمعة 10-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 10-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 47.29 جنيها للشراء، و47.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.35 جنيها للشراء، و47.45 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.30 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.70 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.30 47.40 بنك مصر 47.30 47.40 بنك الإسكندرية 47.30 47.40 البنك التجاري الدولي “cib” 47.30 47.40 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.60 47.70 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 51.74 جنيها للشراء، و51.87 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.04 جنيها للشراء، و51.17 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 50.65 جنيها للشراء، و51.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.52 جنيها للشراء، و51.59 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 58.93 جنيها للشراء، و59.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.34 جنيها للشراء، و59.47 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 58.80 جنيها للشراء، و60.06 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 58.70 جنيها للشراء، و59.95 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024

انخفض متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 12.61 جنيها للشراء، و12.63 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.66 جنيها للشراء، و12.69 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 12.58 جنيها للشراء، و12.84 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.82 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024

تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.93 جنيها للشراء، و12.96 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 10-5-2024، عند نحو 12.80 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024

انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 153.65 جنيها للشراء، و154.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 154.41 جنيها للشراء، و154.79 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 10-5-2024، إلى نحو 153.03 جنيها للشراء، و156.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.91 جنيها للشراء، و156.16 جنيها للبيع، أمس.