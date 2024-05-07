سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024.. السوق السوداء تنخفض

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، انخفاضا طفيفا، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 60 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.14% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

وينخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 20 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

قفزة متوقعة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أعلنت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، عن رفعها النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى “إيجابية”، من “مستقرة”، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند “-B”.

يأتي هذا التحسن في النظرة المستقبلية مدعومًا بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، واتفاقية “رأس الحكمة”، مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت وكالة “فيتش”، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

وأشارت إلى أن صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية تُجسد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، كما عبرت الوكالة عن ثقتها المتزايدة في استدامة مرونة سعر الصرف المصري، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 7-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024، عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.90 جنيه للشراء، و 48 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.20 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.90 48 بنك مصر 47.90 48 بنك الإسكندرية 47.90 48 البنك التجاري الدولي “cib” 47.90 48 بنك التعمير والإسكان 47.80 47.90 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 48.20 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 7-5-2024، عند نحو 51.24 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، إلى نحو 50.46 جنيه للشراء، و51.54 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.50 جنيه للشراء، و51.58 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024، عند نحو 59.91 جنيه للشراء، و60.06 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، إلى نحو 58.88 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 58.84 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024

استقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 7-5-2024، عند نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، إلى نحو 12.50 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.52 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024

استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 7-5-2024، عند نحو 13.04 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، إلى نحو 12.75 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.77 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024

استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 7-5-2024، عند نحو 155.46 جنيه للشراء، و156.06 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، إلى نحو 152.23 جنيه للشراء، و155.49 جنيه للبيع، مقابل نحو 153 جنيه للشراء، و156.26 جنيه للبيع، أمس.