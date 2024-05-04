سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 57 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.14% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 40 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات اليوم السبت 4-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 4-5-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4-5-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية

تهدف الحكومة المصرية، إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

وتعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 4-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 4-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 4-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.90 جنيه للشراء، و 48 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.20 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.90 48 بنك مصر 47.90 48 بنك الإسكندرية 47.90 48 البنك التجاري الدولي “cib” 47.90 48 بنك التعمير والإسكان 47.80 47.90 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 48.20 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 4-5-2024

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 51.24 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 50.75 جنيه للشراء، و 51.82 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 4-5-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 59.91 جنيه للشراء، و60.06 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 59.29 جنيه للشراء، و60.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 4-5-2024

استقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 12.66 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 4-5-2024

استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 13.04 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 12.91 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 4-5-2024

استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 155.46 جنيه للشراء، و156.06 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 153.99 جنيه للشراء، و157.23 جنيه للبيع.