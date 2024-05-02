سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024.. السوق السوداء تنخفض

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، انخفاضا طفيفا، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 55 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.88% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 8 قروش، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وانخفض متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2-5-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية

تهدف الحكومة المصرية، إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

وتعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 2-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 2-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 2-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع،

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.09 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.83 47.93 بنك مصر 47.81 47.91 بنك الإسكندرية 47.83 47.93 البنك التجاري الدولي “cib” 47.83 47.93 بنك التعمير والإسكان 47.80 47.90 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.99 48.09 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-5-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.15 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 2-5-2024

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.25 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 50.21 جنيه للشراء، و 51.28 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.46 جنيه للشراء، و 51.53 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 2-5-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 59.65 جنيه للشراء، و59.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.97 جنيه للشراء، و60.11 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 58.71 جنيه للشراء، و59.96 جنيه للبيع، مقابل نحو 59.07 جنيه للشراء، و60.32 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 2-5-2024

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.59 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 2-5-2024

ارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.01 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 12.80 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.84 جنيه للشراء، و 13.12 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 2-5-2024

انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 155.13 جنيه للشراء، و155.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 155.19 جنيه للشراء، و155.57 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 2-5-2024، إلى نحو 152.93 جنيه للشراء، و156.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 153.04 جنيه للشراء، و156.29 جنيه للبيع، أمس.