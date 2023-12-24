واصل متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، استقراره في البنوك العاملة في مصر، بعد تثبيت البنك المركزي المصري، لأسعار الفائدة، كما استقر خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، مع ترقب المتعاملين لموقف الحكومة المصرية الجديد من تنفيذ قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

واستقر متوسط أسعار أغلب العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات البنوك اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، بينما تباين أسعار هذه العملات في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تعويم الجنيه المصري وسعر الفائدة

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. ترقب في السوق السوداء

يرى الخبراء، حسب وكالة بلومبرغ، أن الوصول لاتفاق بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، حول البرنامج، والقرض الجديد، والمتوقع حدوثه قريبا، هو شرط لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات مثل تعويم الجنيه المصري، أو رفع أسعار الفائدة.

ويتداول المستثمرون الجنيه المصري في العقود الآجلة لمدة عام، في سوق المشتقات المالية الدولية، بسعر يتراوح بين 49، و50 جنيها، للدولار الواحد، مقابل نحو 30.95 جنيها السعر الرسمي الحالي.

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، على الودائع، والإقراض، بنسبة 19.25%، و20.25% على التوالي.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

وهذه تفاصيل أسعار العملات العربية، والأجنبية في مصر، في البنوك العاملة في مصر، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. ترقب في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة في مصر، اليوم الأحد 24 ديسمبر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنك مصر.

بينما كان أعلى سعرا لشراء الدولار، في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ، بـ 30.90 جنيها.

وفيما يلي جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، مع ترقب المتعاملين لموقف الحكومة الجديد من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 51 جنيها للشراء، و52 جنيها للبيع.

وتداول العملات الأجنبية، خارج البنوك، وشركات الصرافة العاملة في مصر، والاتجار بها، جريمة وفقا لقانون العقوبات المصري، الذي يعاقب مرتكبها، بعقوبة قاسية تتضمن مصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين، والسجن المشدد.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. ترقب في السوق السوداء

ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأحد، حسب موقع البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 33.85 جنيها للشراء، و33.97 جنيها للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأحد، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 56.17 جنيها للشراء، و57.27 جنيها للبيع، مقابل نحو 56.26 جنيها للشراء، و57.36 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الأحد، ثابتا عند نحو 39.048 جنيها للشراء، و39.183 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 64.76 جنيها للشراء، و66.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 64.89 جنيها للشراء، و66.17 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات في السوق السوداء، ثابتا عند نحو 13.62 جنيها للشراء، و13.88 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. ترقب في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، ثابتا عند نحو 13.89 جنيها للشراء، و14.16 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري،عند نحو 100.32 جنيه للشراء، و100.668 جنيها للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأحد، إلى نحو 165.80 جنيها للشراء، و 169.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 166.32 جنيها للشراء، و 169.58 جنيها للبيع، أمس.

مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي

وتقترب الحكومة المصرية، من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مرتبط بقرض تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، تمثل ضعف قرض الصندوق الحالي، وذلك حسب تصريحات لمصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، التي فسرت موقف صندوق النقد الدولي الجديد من مصر، بأنه يعود بعدما برزت أهمية مصر الجيوسياسية، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ومن جانبه كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن استمرار مفاوضات الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، خلال الفترة الماضية دون توقف، وأن إيرادات خصخصة بعض الشركات الحكومية بلغت 5.6 مليارات دولار.