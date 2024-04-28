سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024.. السوق السوداء تتراجع

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 51 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.98% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ينقص عن السعر الرسمي بنحو 20 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، وهذه الحالة من المرات النادرة التي يحدث فيها ذلك.

وظل متوسط أسعار العملات اليوم الأحد 28-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، كما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

استطاعت الحكومة المصرية، حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والشركاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

وأشارت المشاط، إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت، أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

وأضافت، كما أن ستقوم الحكومة، ستقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية، من تمويل للبنك الدولي قيمته 6 مليارات دولار، يقدم في 3 سنوات.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 28-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 28-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024، عند نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع،

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.20 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.85 47.95 بنك مصر 47.85 47.95 بنك الإسكندرية 47.85 47.95 البنك التجاري الدولي “cib” 47.85 47.95 بنك التعمير والإسكان 47.85 47.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 48.20 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 75 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.50 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 28-4-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأحد 28-4-2024، عند نحو 51.13 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28-4-2024، إلى نحو 50.02 جنيه للشراء، و 51.09 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 50.93 جنيه للشراء، و 52 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 28-4-2024

ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 28-4-2024، ثابتا عند نحو 59.50 جنيه للشراء، و59.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28-4-2024، إلى نحو 58.41 جنيه للشراء، و59.66 جنيه للبيع، مقابل نحو 59.33 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 28-4-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد 28-4-2024، عند نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28-4-2024، إلى نحو 12.48 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 28-4-2024

ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد 28-4-2024، ثابتا عند نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28-4-2024، إلى نحو 12.73 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.94 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 28-4-2024

استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأحد 28-4-2024، عند نحو 155.32 جنيه للشراء، و155.70 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28-4-2024، إلى نحو 152 جنيها للشراء، و155.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 154.05 جنيه للشراء، و157.29 جنيه للبيع.