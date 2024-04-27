سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024.. هدوء السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4- 2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وذلك بعد 50 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.98% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 55 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

وظل متوسط أسعار العملات اليوم السبت 27-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، كما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

استطاعت الحكومة المصرية، حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والشركاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

وأشارت المشاط، إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت، أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

وأضافت، كما أن ستقوم الحكومة، ستقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية، من تمويل للبنك الدولي قيمته 6 مليارات دولار، يقدم في 3 سنوات.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 27-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 27-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024، ثابتا عند نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع،

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.20 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.85 47.95 بنك مصر 47.85 47.95 بنك الإسكندرية 47.85 47.95 البنك التجاري الدولي “cib” 47.85 47.95 بنك التعمير والإسكان 47.85 47.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 48.20 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.50 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 27-4-2024

ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 27-4-2024، ثابتا عند نحو 51.13 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 50.93 جنيه للشراء، و 52 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 27-4-2024

استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 59.50 جنيه للشراء، و59.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 59.33 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 27-4-2024

ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 27-4-2024، ثابتا عند نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 27-4-2024

استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 12.94 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 27-4-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 27-4-2024، ثابتا عند نحو 155.32 جنيه للشراء، و155.70 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 154.05 جنيه للشراء، و157.29 جنيه للبيع.