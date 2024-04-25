سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 48 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.98% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 55 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 25-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وتراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

استطاعت الحكومة المصرية، حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والشركاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

وأشارت المشاط، إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت، أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

وأضافت، كما أن ستقوم الحكومة، ستقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية، من تمويل للبنك الدولي قيمته 6 مليارات دولار، يقدم في 3 سنوات.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 25-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 25-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع،

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.20 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.85 47.95 بنك مصر 47.85 47.95 بنك الإسكندرية 47.85 47.95 البنك التجاري الدولي “cib” 47.85 47.95 بنك التعمير والإسكان 47.85 47.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 48.20 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.50 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.20 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 25-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 51.13 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 50.78 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.49 جنيه للشراء، و51.56 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 25-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 59.50 جنيه للشراء، و59.63 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.53 جنيه للشراء، و59.66 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 59.09 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع، مقابل نحو 58.70 جنيه للشراء، و59.94 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 25-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.80 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.60 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 25-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.07 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 12.94 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 12.86 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 25-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 155.32 جنيه للشراء، و155.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 155.82 جنيه للشراء، و156.18 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 154 جنيه للشراء، و157.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 153.94 جنيه للشراء، و157.20 جنيه للبيع، أمس.