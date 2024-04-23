سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024.. السوق السوداء تتراجع

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 46 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.78% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 80 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط معظم أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما انخفض متوسط معظم أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

أيضا، تتطلع وزارة التعاون الدولي المصرية، إلى تأمين تمويلات من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقد تبدأ المحادثات مع البنك بشأن دعم الموازنة المصرية قريبا، وفقا لما كشفته المشاط.

وبهذه التمويلات الجديدة، تكون الحكومة المصرية، استطاعت حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

وأشارت المشاط أيضًا إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

علاوة على ذلك، ستقوم مصر بتخصيص 1.5 مليار دولار، من تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 23-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و 48.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.33 جنيها للشراء، و 48.43 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.15 جنيها للشراء، و 48.25 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و48.20 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.52 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.10 48.20 بنك مصر 48.10 48.20 بنك الإسكندرية 48.10 48.20 البنك التجاري الدولي “cib” 48.10 48.20 بنك التعمير والإسكان 48.25 48.35 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.42 48.52 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 45 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.45 جنيها للشراء، و49.45 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 51.19 جنيها للشراء، و51.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.49 جنيها للشراء، و51.62 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 51.07 جنيها للشراء، و52.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.64 جنيها للشراء، و52.71 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 59.27 جنيها للشراء، و59.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.79 جنيها للشراء، و59.94 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 59.15 جنيها للشراء، و60.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.95 جنيها للشراء، و61.19 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 12.82 جنيها للشراء، و12.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.88 جنيها للشراء، و12.91 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 12.82 جنيها للشراء، و13.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.93 جنيها للشراء، و13.20 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 13.09 جنيها للشراء، و13.12 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.16 جنيها للشراء، و13.19 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.20 جنيها للشراء، و13.47 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 156 جنيها للشراء، و156.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.89 جنيها للشراء، و157.29 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 155.47 جنيها للشراء، و158.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.30 جنيها للشراء، و160.55 جنيها للبيع، أمس.