سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024.. السوق السوداء تنخفض

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، انخفاضا طفيفا، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 45 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.53% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط معظم أسعار العملات اليوم الاثنين 22-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما ارتفع متوسط معظم أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024، ثابتا وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الالتزام بسعر صرف مرن

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري، لضمان توافر العملة الأجنبية.

والالتزام بسعر صرف مرن للجنيه المصري، هو شرط رئيسي في برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار وقعته الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس الماضي، كما أن صرف شرائح قرض الصندوق، مرتبطا باستمرار الحكومة المصرية، بالالتزام بمرونة سعر الصرف.

وأضاف أبو النجا، أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، اتفقا على ترك تحديد سعر صرف الجنيه، لديناميكيات السوق، سواء كان عادلا، أم لا، وبغض النظر عن نسبة ارتفاعه أو انخفاضه، حسب رويترز.

وحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط المصرية، ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 22-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 48.33 جنيها للشراء، و 48.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.28 جنيها للشراء، و 48.38 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.35 جنيها للشراء، و 48.45 جنيها للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.32 جنيها للشراء، و48.42 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.52 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.32 48.42 بنك مصر 48.32 48.42 بنك الإسكندرية 48.32 48.42 البنك التجاري الدولي “cib” 48.32 48.42 بنك التعمير والإسكان 48.35 48.45 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.42 48.52 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، انخفاضا طفيفا بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.45 جنيها للشراء، و 49.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 51.49 جنيها للشراء، و51.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.48 جنيها للشراء، و51.61 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 51.64 جنيها للشراء، و52.71 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.68 جنيها للشراء، و52.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 59.79 جنيها للشراء، و59.94 جنيها للبيع، نحو 60.11 جنيها للشراء، و60.25 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 59.95 جنيها للشراء، و61.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.99 جنيها للشراء، و61.23 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024

ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 12.88 جنيها للشراء، و12.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 12.93 جنيها للشراء، و13.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.94 جنيها للشراء، و13.21 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024

ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 13.16 جنيها للشراء، و13.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.14 جنيها للشراء، و13.17 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-4-2024، عند نحو 13.20 جنيها للشراء، و13.47 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 156.89 جنيها للشراء، و157.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.56 جنيها للشراء، و157.28 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 157.30 جنيها للشراء، و160.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.42 جنيها للشراء، و160.66 جنيها للبيع، أمس.