سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023.. ماذا يحدث في السوق السوداء؟

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في شركات الصرافة، بعد تثبيت البنك المركزي المصري، لأسعار الفائدة، بينما ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 50 قرشا مع ترقب المتعاملين لقرار تعويم الجنيه المصري.

ويوما الجمعة، والسبت، عطلة رسمية للسوق المصرفي في مصر.

فيما تباين متوسط أسعار أغلب العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات شركات الصرافة اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، وتعاملات السوق الموازية “السوداء”.

متى يتم تعويم الجنيه المصري؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

وربط بنك مورغان ستانلي، في تقرير أصدره منتصف الشهر الجاري، حسب وكالة بلومبرج، بين تعويم الجنيه المصري، وحصول مصر، على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يقترب الطرفان من الاتفاق على برنامجه، مؤكدا أن نتيجة هذا سوف تؤدي للتخفيف من الفجوة بين سعر الدولار الرسمي الجديد، وسعره في السوق الموازية “السوداء”.

ويتداول المستثمرون في سوق المشتقات المالية الدولية، الجنيه المصري في العقود الآجلة لمدة عام بسعر يتراوح بين 49، و50 جنيها، مقارنة بنحو 30.95 جنيها حاليا.

تثبيت أسعار الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، دون تغيير، كما توقع الخبراء.

وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، بلغ 19.25%، أما سعر الإقراض لليلة واحدة، بلغ 20.25%.

ويرى الخبراء، حسب استطلاعين للرأي أجرتهما وكالتا رويترز، وبلومبرغ، أن الحكومة المصرية، لن تتخذ أي قرار، لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل رفع أسعار الفائدة، أو تعويم الجنيه المصري، قبل التوصل لاتفاق على قرض صندوق النقد الجديد، المتوقع توقيعه الشهر المقبل.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

نتعرف في هذا التقرير إلى أسعار العملات العربية، والأجنبية في مصر، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في شركات الصرافة، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في البنوك، وشركات الصرافة

واصل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، استقراره، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي شركات الصرافة، والبنوك، في مصر، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم السبت في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

ويحدد سعر الدولار في مصر لدى شركات الصرافة، بناء على سعر الدولار في بأحد البنوك العاملة في مصر، بسعر منخفض يتراوح بين 2 إلى 5 قروش، وفقا لقوانين البنك المركزي المصري، ولا يجوز لشركة الصرافة، تغيير البنك الذي تتعامل معه، إلا بعد موافقة المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي، وبنك مصر، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

بينما كان أعلى سعرا لشراء الدولار، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ 30.90 جنيها.

وفيما يلي جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، 50 قرشا خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، مع ترقب المتعاملين لقرار تعويم الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51 جنيها للشراء، و52 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.50 جنيها للشراء، و51.50 جنيها للبيع.

وتداول العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي الرسمي، والاتجار بها، جريمة بحسب قانون العقوبات المصري، الذي يحدد عقوبة لمرتكبها، تتضمن مصادرة المبالغ المضبوطة، والسجن المشدد، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم السبت، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 33.85 جنيها للشراء، و33.97 جنيها للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم السبت، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 56.26 جنيها للشراء، و57.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.48 جنيها للشراء، و56.58 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند نحو 39.048 جنيها للشراء، و39.183 جنيها للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، جنيها واحدا إلى نحو 64.89 جنيها للشراء، و66.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.90 جنيها للشراء، و65.17 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، حسب موقع البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع.

بينما زاد متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 13.61 جنيها للشراء، و13.88 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.49 جنيها للشراء، و13.76 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 13.89 جنيها للشراء، و14.16 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.76 جنيها للشراء، و14.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 100.32 جنيه للشراء، و100.668 جنيها للبيع.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات بالسوق السوداء، اليوم السبت، إلى نحو 166.32 جنيها للشراء، و 169.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 164.27 جنيها للشراء، و 167.52 جنيها للبيع، أمس.

قرض صندوق النقد الجديد لمصر

وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، حسب وكالة بلومبرج، اقتربوا من التوصل لاتفاق حول برنامج إصلاح اقتصادي، وقرض جديد، قد تصل قيمته إلى ضعف قرض صندوق الحالي المجمد، ليصل إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر، وذلك بعد ظهور أهمية مصر الجيوسياسية، مع استمرار حرب إسرائيل على غزة.

ومن جانبه كشف رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن تواصل محادثات الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، دون توقف خلال الفترة الماضية، موضحا أن إيرادات خصخصة بعض الشركات الحكومية بلغت 5.6 مليارات دولار، خلال الفترة الماضية.