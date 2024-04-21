سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024.. السوق السوداء تنكمش

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 44 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.37% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 112 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

فيما تراجع متوسط أسعار العملات اليوم الأحد 21-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الالتزام بسعر صرف مرن

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري، لضمان توافر العملة الأجنبية.

والالتزام بسعر صرف مرن للجنيه المصري، هو شرط رئيسي في برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار وقعته الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس الماضي، كما أن صرف شرائح قرض الصندوق، مرتبطا باستمرار الحكومة المصرية، بالالتزام بمرونة سعر الصرف.

وأضاف أبو النجا، أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، اتفقا على ترك تحديد سعر صرف الجنيه، لديناميكيات السوق، سواء كان عادلا، أم لا، وبغض النظر عن نسبة ارتفاعه أو انخفاضه، حسب رويترز.

وحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط المصرية، ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 21-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 21-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

طل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024، ثابتا عند نحو 48.28 جنيها للشراء، و 48.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.35 جنيها للشراء، و 48.45 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.65 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.28 48.38 بنك مصر 48.28 48.38 بنك الإسكندرية 48.28 48.38 البنك التجاري الدولي “cib” 48.28 48.38 بنك التعمير والإسكان 48.28 48.38 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.55 48.65 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 21-4-2024

ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأحد 21-4-2024، ثابتا عند نحو 51.48 جنيها للشراء، و51.61 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-4-2024، إلى نحو 51.68 جنيها للشراء، و52.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.71 جنيها للشراء، و52.78 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 21-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 21-4-2024، عند نحو 60.11 جنيها للشراء، و60.25 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-4-2024، إلى نحو 59.99 جنيها للشراء، و61.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.45 جنيها للشراء، و61.69 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 21-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد 21-4-2024، عند نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-4-2024، إلى نحو 12.94 جنيها للشراء، و13.21 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.97 جنيها للشراء، و13.24 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 21-4-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد 21-4-2024، ثابتا عند نحو 13.14 جنيها للشراء، و 13.17 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-4-2024، إلى نحو 13.20 جنيها للشراء، و13.47 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.21 جنيها للشراء، و13.48 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 21-4-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأحد 21-4-2024، ثابتا عند نحو 156.56 جنيها للشراء، و 156.99 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-4-2024، نحو 157.42 جنيها للشراء، و 160.66 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.46 جنيها للشراء، و 160.71 جنيها للبيع، أمس.