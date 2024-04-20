سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024.. السوق السوداء تترقب

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 43 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4- 2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.37% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، والتي بلغت أكثر من 33.8%.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية رسمية للبنوك العاملة في مصر.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 112 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ظل متوسط أسعار العملات اليوم السبت 20-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

الحكومة المصرية ملتزمة بسعر صرف مرن

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري، لضمان توافر العملة الأجنبية.

والالتزام بسعر صرف مرن للجنيه المصري، هو شرط رئيسي في برنامج اصلاح الاقتصاد المصري، المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار وقعته الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس الماضي، كما أن صرف شرائح قرض الصندوق، مرتبطا باستمرار الحكومة المصرية، بالالتزام بمرونة سعر الصرف.

وأضاف أبو النجا، أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، اتفقا على ترك تحديد سعر صرف الجنيه، لديناميكيات السوق، سواء كان عادلا، أم لا، وبغض النظر عن نسبة ارتفاعه أو انخفاضه، حسب رويترز.

وقبل هذا قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس الماضي، أدى تثبيت سعر صرف الجنيه في السوق المصرفي الرسمي، إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، والمواد الخام، ومكونات الصناعة.

وجاء قرار تحرير سعر الصرف الأخير، بعد أسبوعين من إعلان مصر عن صفقة بيع منطقة رأس الحكمة السياحية، إلي دولة الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار.

وحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط المصرية، ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 20-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 20-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 48.28 جنيها للشراء، و 48.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.35 جنيها للشراء، و 48.45 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.65 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.28 48.38 بنك مصر 48.28 48.38 بنك الإسكندرية 48.28 48.38 البنك التجاري الدولي “cib” 48.28 48.38 بنك التعمير والإسكان 48.28 48.38 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.55 48.65 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 20-4-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 51.48 جنيها للشراء، و51.61 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 51.71 جنيها للشراء، و 52.78 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 20-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 60.11 جنيها للشراء، و 60.25 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-4-2024، نحو 60.45 جنيها للشراء، و 61.69 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 20-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-4-2024، نحو 12.97 جنيها للشراء، و13.24 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 20-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 13.14 جنيها للشراء، و 13.17 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 13.21 جنيها للشراء، و 13.48 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 20-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 156.56 جنيها للشراء، و 156.99 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-4-2024، نحو 157.46 جنيها للشراء، و 160.71 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.