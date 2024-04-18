سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024.. هدوء السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 42 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.95 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 94 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وانخفض متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما تباين متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 18-4-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 168 مليار دولار

ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار، حسب بيانات نشرت الأربعاء، على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية.

وحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، بلغ إجمالي ديون مصر الخارجية، في نهاية سبتمبر الماضي، نحو 164.5 مليار دولار، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لرويترز.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات قومية حكومية عملاقة، مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وحصلت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، على موافقة صندوق النقد الدولي، على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، تحصل عليها على شرائح مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي 3% في عام 2024.

ويبدأ العام المالي في مصر، في أول يوليو من كل عام.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 18-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 18-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 18-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 48.46 جنيها للشراء، و 48.56 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.49 جنيها للشراء، و 48.59 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.50 جنيها للشراء، و 48.60 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.45 جنيها للشراء، و48.55 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.87 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.45 48.55 بنك مصر 48.45 48.55 بنك الإسكندرية 48.45 48.55 البنك التجاري الدولي “cib” 48.45 48.55 بنك التعمير والإسكان 48.45 48.55 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.77 48.87 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 18-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 51.54 جنيها للشراء، و51.67 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.60 جنيها للشراء، و51.72 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 51.61 جنيها للشراء، و 52.68 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.53 جنيها للشراء، و 52.60 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 18-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 60.35 جنيها للشراء، و 60.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.39 جنيها للشراء، و 60.53 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 60.39 جنيها للشراء، و 61.63 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.30 جنيها للشراء، و 61.54 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 18-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 12.92 جنيها للشراء، و12.94 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.93 جنيها للشراء، و12.95 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 18-4-2024، عند نحو 12.94 جنيها للشراء، و13.21 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 18-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 13.19 جنيها للشراء، و 13.22 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.20 جنيها للشراء، و13.23 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 18-4-2024، عند نحو 13.21 جنيها للشراء، و13.48 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 18-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 157.19 جنيها للشراء، و157.56 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.32 جنيها للشراء، و157.70 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 157.18 جنيها للشراء، و160.42 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.41 جنيها للشراء، و160.66 جنيها للبيع، أمس.