سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024.. السوق السوداء تستقر

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4- 2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، كما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 37 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وبات متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.94 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 12 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 13-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما استقر متوسط أسعار العملات اليوم السبت 13-4-2024 في تعاملات السوق السوداء.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

14.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة

قال مصرفيين، الأربعاء الماضي، إن مستثمرين أجانب ضخوا 14.5 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس الماضي، بحسب “رويترز”.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه، وقرار للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في 6 آذار / مارس، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75%.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 13-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 13-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.53 جنيها للشراء، و47.63 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.80 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.53 47.63 بنك مصر 47.53 47.63 بنك الإسكندرية 47.53 47.63 البنك التجاري الدولي “cib” 47.50 47.60 بنك التعمير والإسكان 47.53 47.63 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.70 47.80 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.75 جنيها للشراء، و 47.75 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 13-4-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 51.46 جنيها للشراء، و51.58 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 50.81 جنيها للشراء، و 51.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 60 جنيها للشراء، و 60.16 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 59.31 جنيها للشراء، و 60.58 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.67 جنيها للشراء، و12.70 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.94 جنيها للشراء، و 12.97 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.73 جنيها للشراء، و 13.01 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 154.54 جنيها للشراء، و 154.91 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، نحو 152.47 جنيها للشراء، و 155.73 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.