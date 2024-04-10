سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 34 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.94 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليزيد عن السعر الرسمي بنحو 12 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما زاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ارتفاع الدين الخارجي

كشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 10-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 10-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024، عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

وزاد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.53 جنيها للشراء، و47.63 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.80 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.53 47.63 بنك مصر 47.53 47.63 بنك الإسكندرية 47.53 47.63 البنك التجاري الدولي “cib” 47.50 47.60 بنك التعمير والإسكان 47.53 47.63 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.70 47.80 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيها للشراء، و 47.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.65 جنيها للشراء، و 47.65 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 10-4-2024، عند نحو 51.46 جنيها للشراء، و51.58 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 10-4-2024، إلى نحو 50.81 جنيها للشراء، و 51.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.63 جنيها للشراء، و 51.72 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024، عند نحو 60 جنيها للشراء، و 60.16 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 10-4-2024، إلى نحو 59.31 جنيها للشراء، و 60.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.01 جنيها للشراء، و 60.27 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 10-4-2024، عند نحو 12.67 جنيها للشراء، و12.70 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 10-4-2024، إلى نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.46 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 10-4-2024، عند نحو 12.94 جنيها للشراء، و 12.97 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 10-4-2024، إلى نحو 12.73 جنيها للشراء، و 13.01 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.71 جنيها للشراء، و 12.99 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 10-4-2024، عند نحو 154.54 جنيها للشراء، و 154.91 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 10-4-2024، إلى نحو 152.47 جنيها للشراء، و 155.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 151.83 جنيها للشراء، و 155.08 جنيها للبيع، أمس.