سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024.. السوق السوداء تنكمش

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، انخفاضا طفيفا، كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 28 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 52.58 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 54 قرشا، بنسبة 1.13 %، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما انخفض متوسط أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تعاملات السوق السوداء.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ارتفاع الدين الخارجي

كشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزي المصري، عن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس هذا الأسبوع، بعد 19 شهرا متتاليا من الزيادات الطفيفة.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 3-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 3-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 47.11 جنيها للشراء، و 47.21 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.14 جنيها للشراء، و 47.24 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.13 جنيها للشراء، و 47.23 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنوك حكومية في مصر، إلى نحو 47.11 جنيها للشراء، و47.21 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.25 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.11 47.21 بنك مصر 47.11 47.21 بنك الإسكندرية 47.11 47.21 البنك التجاري الدولي “cib” 47.11 47.21 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.15 47.25 بنك التعمير والإسكان 47.10 47.20 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 25 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيها للشراء، و 47.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 47 جنيها للشراء، و 48 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 50.63 جنيها للشراء، و50.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.83 جنيها للشراء، و50.96 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 50.37 جنيها للشراء، و 51.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.53 جنيها للشراء، و 51.60 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 59.22 جنيها للشراء، و 59.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.45 جنيها للشراء، و 59.58 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 58.76 جنيها للشراء، و 60.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.10 جنيها للشراء، و 60.35 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.56 جنيها للشراء، و12.59 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 12.49 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.78 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 12.82 جنيها للشراء، و 12.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.83 جنيها للشراء، و 12.86 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 12.73 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.80 جنيها للشراء، و 13.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 153.08 جنيها للشراء، و 153.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.21 جنيها للشراء، و 153.58 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 3-4-2024، إلى نحو 152.31 جنيها للشراء، و 155.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.25 جنيها للشراء، و 155.49 جنيها للبيع، أمس.