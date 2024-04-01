سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024.. السوق السوداء تنكمش

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 26 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 52.75 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 74 قرشا، بنسبة 1.56 % كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط معظم أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما استقر متوسط أسعار العملات اليوم الاثنين 1-4-2024 في تعاملات السوق السوداء.

واستقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

حجم ميزانية العام المالي المقبل 135.39 مليار دولار

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على ميزانية العام المالي المقبل 2024/2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة المصرية، أنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.

وخصصت الحكومة المصرية، نحو 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز، والأرز، والسكر، بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

كما خصصت الحكومة، نحو 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وحددت الحكومة المصرية، لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي القادم 2024/2025 مع سعيه لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وأوضحت، أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في بيان، إن الحكومة تستهدف أيضا معدل نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 1-4-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 1-4-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024، إلى نحو 47.16 جنيها للشراء، و 47.26 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.25 جنيها للشراء، و 47.35 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنوك حكومية في مصر، إلى نحو 47.20 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.45 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.20 47.30 بنك مصر 47.20 47.30 بنك الإسكندرية 47.20 47.30 البنك التجاري الدولي “cib” 47.15 47.25 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.35 47.45 بنك التعمير والإسكان 47.15 47.25 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و 48 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 1-4-2024، إلى نحو 50.90 جنيها للشراء، و51.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.07 جنيها للشراء، و51.20 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 1-4-2024، عند نحو 50.75 جنيها للشراء، و 51.83 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024، إلى نحو 59.53 جنيها للشراء، و 59.67 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.73 جنيها للشراء، و 59.89 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 1-4-2024، عند نحو 59.33 جنيها للشراء، و 60.60 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 1-4-2024، إلى نحو 12.57 جنيها للشراء، و12.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.62 جنيها للشراء، و12.65 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 1-4-2024، عند نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.82 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 1-4-2024، إلى نحو 12.84 جنيها للشراء، و 12.87 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.89 جنيها للشراء، و 12.92 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 1-4-2024، عند نحو 12.80 جنيها للشراء، و 13.07 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 1-4-2024، إلى نحو 153.26 جنيها للشراء، و 153.63 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.84 جنيها للشراء، و 154.22 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 1-4-2024، عند نحو 153.27 جنيها للشراء، و 156.53 جنيها للبيع.