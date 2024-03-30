سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، ارتفاعا طفيفا، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 24 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.36 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 75 قرشا، بنسبة 1.58%، مقابل نسبة 1.37% أمس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الجاري، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط معظم أسعار العملات في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط أسعار العملات اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30-3-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

حجم ميزانية العام المالي المقبل 135.39 مليار دولار

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على ميزانية العام المالي المقبل 2024/2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة المصرية، أنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.

وخصصت الحكومة المصرية، نحو 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز، والأرز، والسكر، بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

كما خصصت الحكومة، نحو 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وحددت الحكومة المصرية، لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي القادم 2024/2025 مع سعيه لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وأوضحت، أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في بيان، إن الحكومة تستهدف أيضا معدل نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 30-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 30-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 30-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024، عند نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.40 جنيها للشراء، و 47.50 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنوك حكومية في مصر، عند نحو 47.35 جنيها للشراء، و47.45 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.55 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.35 47.45 بنك مصر 47.35 47.45 بنك الإسكندرية 47.35 47.35 البنك التجاري الدولي “cib” 47.35 47.45 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.45 47.55 بنك التعمير والإسكان 47.23 47.33 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.20 جنيها للشراء، و48.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.10 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 30-3-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 30-3-2024، عند نحو 51.07 جنيها للشراء، و51.20 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 30-3-2024، إلى نحو 50.89 جنيها للشراء، و 51.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.86 جنيها للشراء، و 51.94 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 30-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 30-3-2024، عند نحو 59.73 جنيها للشراء، و 59.89 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 30-3-2024، إلى نحو 59.59 جنيها للشراء، و 60.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.49 جنيها للشراء، و 60.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 30-3-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 30-3-2024، عند نحو 12.62 جنيها للشراء، و12.65 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 30-3-2024، إلى نحو 12.61 جنيها للشراء، و12.87 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.58 جنيها للشراء، و12.85 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 30-3-2024

استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 30-3-2024، عند نحو 12.89 جنيها للشراء، و 12.92 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 30-3-2024، إلى نحو 12.86 جنيها للشراء، و 13.13 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.83 جنيها للشراء، و 13.11 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 30-3-2024

استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 30-3-2024، عند نحو 153.84 جنيها للشراء، و 154.22 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 30-3-2024، إلى نحو 153.48 جنيها للشراء، و 156.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.11 جنيها للشراء، و 156.36 جنيها للبيع، أمس.