سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024.. هدوء بالسوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 22 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 52.97 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 117 قرشا، بنسبة 2.41%، مقابل نسبة 1.19% أمس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الجاري، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

انخفض متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما

كما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-3-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

توقعات هبوط الجنيه المصري

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي بنهاية العام الحالي.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن سعر صرف الجنيه المصري قد يصل إلى 49 جنيها للدولار، مقارنة بمتوسط سعره الحالي عند 47 جنيها.

وقالت المؤسسة البريطانية، إن توقعاتها تشير إلى تواصل تراجع الجنيه ليصل إلى 50 جنيها في عام 2025، و55 جنيها في عام 2026.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 / 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 / 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها.

وأوضحت المؤسسة، أن تحول السلطات المصرية إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 / 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس، أن التحول الذي يمر به الاقتصاد المصري حاليًا سيؤدي إلى بعض الأوجاع الاقتصادية على المدى القريب، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 28-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 28-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 28-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انحفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 47.23 جنيها للشراء، و 47.33 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.73 جنيها للشراء، و 47.83 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.30 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.23 جنيها للشراء، و47.33 جنيها للبيع، كما انخفض إلى نحو 47.23 جنيها للشراء، و47.33 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.85 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.23 47.33 بنك مصر 47.23 47.33 بنك الإسكندرية 47.23 47.33 البنك التجاري الدولي “cib” 47.23 47.33 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.75 47.85 بنك التعمير والإسكان 47.25 47.35 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.30 جنيها للشراء، و48.30 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 28-3-2024

انحفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 51.16 جنيها للشراء، و51.27 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيها للشراء، و51.93 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 51.40 جنيها للشراء، و 52.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.28 جنيها للشراء، و 52.36 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 28-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 59.65 جنيها للشراء، و 59.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.42 جنيها للشراء، و 60.57 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 59.97 جنيها للشراء، و 61.24 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.76 جنيها للشراء، و 61.02 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 28-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 12.59 جنيها للشراء، و12.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.72 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 12.68 جنيها للشراء، و12.95 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.63 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 28-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 12.85 جنيها للشراء، و 12.89 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.99 جنيها للشراء، و 13.02 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 12.94 جنيها للشراء، و 13.21 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.89 جنيها للشراء، و 13.16 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 28-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 153.41 جنيها للشراء، و 153.98 جنيها للبيع، مقابل نحو 155.32 جنيها للشراء، و 155.57 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 154.54 جنيها للشراء، و 157.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.68 جنيها للشراء، و 156.93 جنيها للبيع، أمس.