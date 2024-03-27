سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 21 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.59 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ورغم ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، أصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 57 قرشا، بنسبة 1.19%، مقابل نسبة 1.37% أمس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الجاري، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

كما ارتفع متوسط أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما زاد متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما زاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

توقعات هبوط الجنيه المصري

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي بنهاية العام الحالي.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن سعر صرف الجنيه المصري قد يصل إلى 49 جنيها للدولار، مقارنة بمتوسط سعره الحالي عند 47 جنيها.

وقالت المؤسسة البريطانية، إن توقعاتها تشير إلى تواصل تراجع الجنيه ليصل إلى 50 جنيها في عام 2025، و55 جنيها في عام 2026.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 / 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 / 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها.

وأوضحت المؤسسة، أن تحول السلطات المصرية إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 / 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس، أن التحول الذي يمر به الاقتصاد المصري حاليًا سيؤدي إلى بعض الأوجاع الاقتصادية على المدى القريب، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.

وأشارت المؤسسة، إلى أن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه، فضلًا عن زيادة الفائدة، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وقالت، إن هذه الصفقات أدت إلى تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر، وأن جميع تعهدات الدعم المالي ستولد تدفقًا كبيرًا من العملة الأجنبية، مما سيغطي، وأكثر إجمالي متطلبات التمويل الخارجي للبلاد.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 27-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 27-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 47.73 جنيها للشراء، و 47.83 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.80 جنيها للشراء، و 47.90 جنيها للبيع.

وزاد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.73 جنيها للشراء، و47.83 جنيها للبيع، كما ارتفع إلى نحو 47.75 جنيها للشراء، و47.85 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.73 47.83 بنك مصر 47.75 47.85 بنك الإسكندرية 47.73 47.83 البنك التجاري الدولي “cib” 47.73 47.83 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.90 48 بنك التعمير والإسكان 47.60 47.70 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.30 جنيها للشراء، و48.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.10 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 51.81 جنيها للشراء، و51.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.24 جنيها للشراء، و51.37 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 51.28 جنيها للشراء، و 52.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.03 جنيها للشراء، و 52.11 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 60.42 جنيها للشراء، و 60.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.81 جنيها للشراء، و 59.94 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 59.76 جنيها للشراء، و 61.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.54 جنيها للشراء، و 60.80 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 12.72 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.62 جنيها للشراء، و12.65 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 12.63 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.58 جنيها للشراء، و12.85 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 12.99 جنيها للشراء، و 13.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.89 جنيها للشراء، و 12.92 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 12.89 جنيها للشراء، و 13.16 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.83 جنيها للشراء، و 13.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 155.32 جنيها للشراء، و 155.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.87 جنيها للشراء، و 154.25 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 153.68 جنيها للشراء، و 156.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.64 جنيها للشراء، و 156.90 جنيها للبيع، أمس.