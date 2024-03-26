سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 20 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.36% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نسبة 1.37%، بمقدار 65 قرشا، مقابل نسبة 2.39% بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الجاري، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما زاد متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما صعد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.51 جنيها للشراء، و 46.61 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.50 جنيها للشراء، و 47.60 جنيها للبيع.

وزاد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.35 جنيها للشراء، و47.45 جنيها للبيع، كما ارتفع إلى نحو 47.40 جنيها للشراء، و47.50 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.65 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.35 47.45 بنك مصر 47.40 47.50 بنك الإسكندرية 47.40 47.50 البنك التجاري الدولي “cib” 47.35 47.45 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.55 47.65 بنك التعمير والإسكان 47.60 47.70 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 35 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.10 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 51.24 جنيها للشراء، و51.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.25 جنيها للشراء، و50.38 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 51.03 جنيها للشراء، و 52.11 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.53 جنيها للشراء، و 51.61 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 59.81 جنيها للشراء، و 59.94 جنيها للبيع، مقابل نحو 58.60 جنيها للشراء، و 58.75 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 59.54 جنيها للشراء، و 60.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.55 جنيها للشراء، و 60.82 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 12.62 جنيها للشراء، و12.65 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.40 جنيها للشراء، و12.43 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 12.58 جنيها للشراء، و12.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 12.89 جنيها للشراء، و 12.92 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.66 جنيها للشراء، و 12.69 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 12.83 جنيها للشراء، و 13.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.73 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 153.87 جنيها للشراء، و 154.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 151.11 جنيها للشراء، و 151.48 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 153.64 جنيها للشراء، و 156.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 151.93 جنيها للشراء، و 155.18 جنيها للبيع، أمس.