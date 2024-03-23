استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 17 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 51% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نسبة 2.66%، بمقدار 128 قرشا، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الجاري، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

ظل متوسط أسعار العملات اليوم السبت 23-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، كما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

بينما انخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-3-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 23-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 23-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 23-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 46.62 جنيها للشراء، و 46.72 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.65 جنيها للشراء، و 46.75 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 46.62 جنيها للشراء، و46.72 جنيها للبيع، كما بلغ نحو 46.70 جنيها للشراء، و46.80 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024، أعلى سعرا للشراء في بنك التعمير والإسكان، عند نحو 47 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 46.62 46.72 بنك مصر 46.70 46.80 بنك الإسكندرية 46.60 46.70 البنك التجاري الدولي “cib” 46.60 46.70 مصرف أبو ظبي الإسلامي 46.90 47 بنك التعمير والإسكان 46.60 46.70 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 23-3-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 50.89 جنيها للشراء، و51.02 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 51.06 جنيها للشراء، و 52.15 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 23-3-2024

استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 59.50 جنيها للشراء، و 59.65 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 59.55 جنيها للشراء، و 60.82 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 23-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 12.43 جنيها للشراء، و12.46 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.78 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 23-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 12.69 جنيها للشراء، و 12.72 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 12.80 جنيها للشراء، و 13.07 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 23-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 151.66 جنيها للشراء، و 152.03 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 152.52 جنيها للشراء، و 155.77 جنيها للبيع.