فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inسوق العملات

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

ورغم الاستقرار في السوق الرسمية إلا أن أسعار الدولار في السوق السوداء تزيد بشكل كبير في الساعات الماضية

فريق التحرير by فريق التحرير
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يسأل البعض عن سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، سواء في البنوك أو السوق الموازية (السوق السوداء).

ورغم الاستقرار في السوق الرسمية إلا أن أسعار الدولار في السوق السوداء تزيد بشكل كبير في الساعات الماضية، وعلى خلفية التقارير عن تأثر القطاع السياحي وقطاع الطيران بالحرب الدائرة حاليا في غزة بين إسرائيل وحماس.

كم سعر الدولار في مصر اليوم الرسمي؟

ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند 30.8414 للشراء، ونحو 30.9386 للبيع.

وفي بنك مصر، بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه للشراء نحو 30.75 وللبيع 30.85.

وكان نفس سعر الشراء في البنك الأهلي، الذي أزال خانة سعر البيع من قائمته، واستبدلها بسعر التحويلات وهو 30.75 أيضا.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري30.841430.8414
بنك مصر30.7530.85
البنك الأهلي المصري30.75
بنك أبوظبي الإسلامي30.9030.95
بنك قطر الوطني QNB30.8530.95
بنك الإسكندرية30.8530.95
بنك البركة30.8530.95
بنك CIB مصر30.8530.95
البنك العربي الأفريقي30.8530.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

يسأل البعض عن سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر، ويتراوح سعره بين 50 و52 جنيها حسب البيع والشراء، وذلك على النحو التالي..

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

سعر الشراءسعر البيع
50.2051.20

سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر

الدولارالجنيه المصري
1 دولار50.20
5 دولار251
10 دولار502
25 دولار1255
50 دولار2510
100 دولار5020
150 دولار7530
200 دولار10040
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...