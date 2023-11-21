يسأل البعض عن سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، سواء في البنوك أو السوق الموازية (السوق السوداء).

ورغم الاستقرار في السوق الرسمية إلا أن أسعار الدولار في السوق السوداء تزيد بشكل كبير في الساعات الماضية، وعلى خلفية التقارير عن تأثر القطاع السياحي وقطاع الطيران بالحرب الدائرة حاليا في غزة بين إسرائيل وحماس.

كم سعر الدولار في مصر اليوم الرسمي؟

ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند 30.8414 للشراء، ونحو 30.9386 للبيع.

وفي بنك مصر، بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه للشراء نحو 30.75 وللبيع 30.85.

وكان نفس سعر الشراء في البنك الأهلي، الذي أزال خانة سعر البيع من قائمته، واستبدلها بسعر التحويلات وهو 30.75 أيضا.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.8414 30.8414 بنك مصر 30.75 30.85 البنك الأهلي المصري 30.75 – بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك قطر الوطني QNB 30.85 30.95 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 بنك البركة 30.85 30.95 بنك CIB مصر 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي 30.85 30.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

يسأل البعض عن سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر، ويتراوح سعره بين 50 و52 جنيها حسب البيع والشراء، وذلك على النحو التالي..

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

سعر الشراء سعر البيع 50.20 51.20

سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر

الدولار الجنيه المصري 1 دولار 50.20 5 دولار 251 10 دولار 502 25 دولار 1255 50 دولار 2510 100 دولار 5020 150 دولار 7530 200 دولار 10040