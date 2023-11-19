سعر الدولار في مصر اليوم 19 نوفمبر 2023

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات السوق الموازي “السوداء”، اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، إلى 51 جنيها، بينما ظل متوسط سعر صرف الدولار، ثابتا في السوق المصرفي المصري.

كما واصل متوسط أسعار العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأحد بالسوق “السوداء”، فيما ظل متوسط أسعارها الرسمي، ثابتا في السوق المصرفي المصري.

أسعار العملات في مصر

وفيما يلي متوسط أسعار أبرز العملات الأجنبية في مصر، اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2023، في السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، ليسجل مستوى قياسي جديد غير مسبوق من قبل.

بينما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصر

وزاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات بالسوق الموازية، إلى نحو 54.57 جنيها للشراء، و55.66 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو الرسمي، نحو 33.64 جنيها للشراء، و33.76 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 62.31 جنيها للشراء، و63.56 جنيها للبيع.

فيما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني رسميا، ثابتا عند نحو 38.43 جنيها للشراء، و38.56 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وفيما يلي أسعار أبرز العملات العربية، اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2023، خلال تعاملات السوق السوداء في مصر:

سعر الريال السعودي في مصر

ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 13.36 جنيها للشراء، و13.63 جنيها للبيع.

بينما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي الرسمي، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

وزاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 13.61 جنيها للشراء، و13.89 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي الرسمي، نحو 8.40 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر الاثنين 19 نوفمبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 162.18 جنيها للشراء، و 165.42 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي الرسمي في مصر، نحو 100.2 جنيها للشراء، و100.37 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.