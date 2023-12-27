ظل متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، مستقرا في البنوك المصرية، بينما ارتفع خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 120 قرشا، مع ترقب المتعاملين بالسوق لقرار تعويم الجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار معظم العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات البنوك، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تثبيت سعر الفائدة

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

وثبت البنك المركزي المصري، في آخر اجتماعاته هذا العام، أسعار الفائدة الرئيسية، على الودائع، والإقراض، عند نسبة 19.25%، و 20.25%، على التوالي.

ويتداول المستثمرون الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، بسعر يتراوح بين 49، و50 جنيها، في العقود الآجلة لمدة عام، خلال تعاملات سوق المشتقات المالية الدولية، مقارنة بنحو 30.95 جنيها السعر الرسمي حاليا.

تعويم الجنيه المصري

تعويم الجنيه المصري، هي عملية مستمرة خلال الـ 9 سنوات الماضية، بدأت في بداية 2015، تدريجيا، وببطء لتتحول منذ نهاية عام 2016 لقفزات تحدث كل فترة لا تتجاوز عامين، وارتفعت قيمة الدولار رسميا مقابل الجنيه المصري، حسب بيانات البنك المركزي المصري، من 7.17 جنيهات للدولار في 18 يناير 2015، إلى 30.94 جنيها للدولار حاليا في ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع 331.5%.

وتقترب نسبة ارتفاع قيمة الدولار، مقابل الجنيه المصري، من الضعف عند مقارنته بسعره في السوق الموازية ““السوداء”، حيث وصل حاليا إلى أكثر من 53 جنيها، لتصل نسبة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري لأكثر من 639% خلال الـ 9 سنوات الماضية، مع ملاحظة أن السوق السوداء كانت في عام 2015 في حالة سكون.

ويرى الخبراء، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج إصلاح اقتصادي، وقرض جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، حسب وكالة بلومبرغ.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

وهذه هي أسعار معظم العملات العربية، والأجنبية في مصر، في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، مستقرا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و 30.85 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و 30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري.

فيما كان أعلى سعرا لشراء الدولار، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، عند 30.90 جنيها.

وفيما يلي جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، 120 قرشا، مع ترقب المتعاملين بالسوق لقرار تعويم الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 53.20 جنيها للشراء، و 54.20 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 52 جنيها للشراء، و 53 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات الأجنبية، خارج البنوك وشركات الصرافة في مصر، جريمة وفقا للقانون، ومن يرتكبها يعاقب بالسجن المشدد، وغرامة بالملايين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 33.96 جنيها للشراء، و 34.08 جنيها للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 58.79 جنيها للشراء، و 59.89 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 57.24 جنيها للشراء، و 58.34 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 39.14 جنيها للشراء، و 39.27 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 39.15 جنيها للشراء، و 39.29 جنيها للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، إلى نحو 67.67 جنيها للشراء، و 68.95 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 65.96 جنيها للشراء، و 67.23 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و 8.24 جنيهات للبيع.

بينما زاد متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، إلى نحو 14.21 جنيها للشراء، و 14.47 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 13.87 جنيها للشراء، و 14.14 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و 8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، إلى نحو 14.49 جنيها للشراء، و 14.76 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 14.16 جنيها للشراء، و 14.43 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 100.31 جنيه للشراء، و 100.66 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، إلى نحو 172.98 جنيها للشراء، و 176.23 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 168.89 جنيها للشراء، و 172.13 جنيها للبيع، أمس.